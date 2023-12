Nädala kaja: kas lumekuninganna loss sulab kunagi?

Leheveergudele sattus ka inetu kohtusaaga, mis oma lõppu siiani leidnud pole. Lugu, kuidas süsteemne ahistav jälitamine, alandamine, häirimine ja solvamine on kannatanule tekitanud stressi ja unehäired ning kadunud on inimese üleüldine meelerahu. Loos ütleb ohvri ema, et kannatanu muutus kiiresti kartlikuks ja kinniseks, kuni ühel hetkel ei rääkinud enam midagi.