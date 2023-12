Kolumn: nuti pole nuhtlus

Nagu ka aruande autorid kirjutavad, on tihti kombeks väita, et tehnoloogiakasutus on põhjus ja vilets vaimne tervis tagajärg. Tuleb aga välja, et teadusuuringud tõestavad pigem vastupidist ehk vilets vaimne tervis toob kaasa problemaatilise tehnoloogiakasutuse. Ja veel – teadusuuringud ei toeta üldistust, et laste ja noorte vaimne tervis on digitehnoloogiate tõttu aina halvemas seisukorras.