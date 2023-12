Kas Viru-Nigula valda kerkib klooster? Jumala otsijate liikumise ühing ostis Aseri rahvamaja

Õigupoolest oli vald üritanud Aseri rahvamaja müüa juba varem. Nelja aasta eest teatas Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum, et müügimõte pole uus, see olevat sündinud Aseris ammu ja tema viib selle ellu. Hindamisakti järgi oli rahvamaja väärtus siis 101 000 eurot, kuid kohaliku rahva vastuseisu tõttu jäi müük katki.

Käesoleva aasta kevadel üritas vald rahvamaja müüa lausa kahel korral. See pandi märtsis oksjonile hinnaga 250 000 eurot, kuid ostjat ei leidunud. Mais prooviti müüki hinnaga 240 000 eurot, kuid ka see oksjon luhtus. Tõsi, sosistati, nii nagu nelja aasta eest, et hoone vastu tunneb huvi vaimulik Sergei Šidlovski, kes oli Eestis loonud MTÜ Kristlik Misjon Jumala Otsijate Liikumine.