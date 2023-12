Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas on märkinud, et Purtse on esimene tuulepark Eestis, mis on viimase kümne aasta jooksul rajatud. "Ta on ehitatud koos päikesepargiga, järgmisel aastal loodame paigutada siia ka energiasalvesti," ütles ta päiksepargi kohta, mis laiub 49 hektari suurusel maa-alal.