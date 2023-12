Pariisi-Pedro teeb virtuaalkonkursil mehetegusid

Pariismar OÜ ja Piira Mahe OÜ juhatuse liige Kalmer Visnapuu ütles, et mujal maailmas toetatakse näitustel käimist riiklikult, aga meil see puudub ja seetõttu on Eesti lihaveiste staatus maailmaturul kesine. "See on meie endi tegemata töö, aga kavatseme taset oluliselt parandada. Paraku vaadatakse lihaveiseturul ikkagi neid riike, kes on pikaaegselt aretusega tegelenud. Eestis on tase korralik, aga paraku meil pole veel tasemega vastavat staatust maailmas," jutustas Visnapuu.