Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu ütles linlastele, et Kristuse ja jõulupühade ootus on ideaalide täitumise ootus. "Kõik me igatseme nii mõndagi enda elu jaoks või ka maailma jaoks. Vahel paneme need igatsused ka sõnadesse. Vahel nimetame seda õnneks, rahuks või rõõmuks, mida me kõik vajame. See kõik on kokku võetav Kristuses, selles jõululapses, kelle ootuseks me advendiajal ka valmistume," rääkis kirikuõpetaja.