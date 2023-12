Ettevõte märkis, et kaevandatavat maavara hakataks kasutama üld- ja teedeehituses. Keskmiseks tootmise aastamahuks planeeris SKP Invest OÜ 15 000 kuupmeetrit. Maavara kaevandamise keskkonnaluba taotleti 15 aastaks, seejärel oleks maa korrastatud metsamaaks.

Tapa valla keskkonnaspetsialist Mailis Sepp juhtis vallavolikogu 30. novembri istungil tähelepanu aga seigale, et Tausla kinnistu asub valla üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku koridori alal. "Selleks et rohevõrgustiku alal saaks kaevandada, tuleb analüüsida rohevõrgustiku toimimist juhul, kui see tegevus sinna lubatakse," ütles ta.