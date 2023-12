Riik peab nüüdsest kaitsealuse liigi elupaiga leiust maaomanikke teavitama

Kaebaja vaidlustas metsateatiste registreerimata jätmise ning lõpuks jõudis lugu kohtusse. Päev enne metsateatiste registreerimisest keeldumist teavitas keskkonnameti esindaja telefonikõnes kaebajat, et tema kinnistul on kanakulli elupaik ja et sellest tulenevalt jäävad metsateatised registreerimata. Riigikohtu hinnangul ei jätnud see kaebajale mõistlikku ajaakent, et esitada piisavalt läbimõeldud vastuväiteid ja seisukohti. Seda eriti olukorras, kus kaebajale oli kanakulli elupaik tema kinnistul uudiseks.