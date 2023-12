Tapa valla järgmine eelarve vähendab järsult laenukoormust

Tapa vallavanem Riho Tell 30. novembril volikogu ees 2024. aasta eelarvet tutvustamas.

2024. aasta Tapa valla eelarves on põhitegevuse tulud kahe miljoni euro võrra põhitegevuse kuludest suuremad. Hakkab silma, et kui järgmisel aastal kosutab eelarvet kaitseväe harjutusvälja taluvustasu, on uue suure kuluartiklina esile kerkinud sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele.