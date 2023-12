Waldorfi kool võlub Pika tänava laupäeval jõulutänavaks

"Laadapäev on nagu üks tõeline muinasjutumaa: koolimaja on seest ja väljast kaunis, lapsed on kõigega palju vaeva näinud ning aega pühendanud. Laadaletid on lookas iga klassi laste ning vanemate valmistatud heast ja paremast," rääkis lapsevanem ja õpetaja Jaana Kangro. Ta tõdes, et kes varem kooli jõululaadal käinud, see otsib ikka üles villaloorist valmistatud inglid, külluslikud piparkoogimajad ja kinnitab keha kooli söögisaalis, mis on 12. klassi õpilaste ja lastevanemate abiga muutunud kohvikuks.

Kolmandat aastat on õpetaja Eva-Liina Pruleri klassi õpilased ette võtnud piparkoogimajade meisterdamise. "Kui me alustasime, olid lapsed 7. klassis. Enamik tegi piparkoogimaja esimest korda elus ja siis vajasid lapsed päris palju juhendamist ja isegi abistamist," meenutas Eva-Liina Pruler. Õpetaja sõnul oli raske paigal püsida ja kannatlikult oodata, kuni glasuur tahkub ja majatükke kinni hoidma hakkab. "Õnneks on meile abiks olnud meie klassi lapse ema Liis, kes igal aastal on teinud valmis vajaliku taigna, glasuurid, kaunistused ja kes on ise piparkoogimajade meister. Tema on juhendanud lõikamist, küpsetamist ja kokku kleepimist," rääkis Eva-Liina Pruler ja lisas, et kaunistamine on alati see osa, milles lapsed juhendamist ei vaja.