Täna jätkub õhurõhu aeglane tõus, aga kohati sajab ikka kerget lund, suurem on lumesajuvõimalus saartel ja rannikul, sajuhulk kujuneb sealgi väga väikeseks. Tuul on nõrk, saartel tugevneb päeval lõuna- ja kagutuul. Õhumass on arktiliselt külm ja temperatuur langeb öösel –7 kuni –12, pikemate selgimiste korral –18 kraadini. Meremõjuga rannikul jääb temperatuur –5 kraadi lähedale, päeval on see –7 kuni –12 kraadi.