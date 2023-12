Viru maakohus otsustas 1. novembril Rakvere kohtumajas peetud istungil, et ülemöödunud aasta septembris treeningul alaealist tahtlikult löönud judo- ja sumotreener Riho Rannikmaa põhjustas sellega kannatanule teadlikult füüsilist valu ja tervisekahjustusi, ning mõistis juhendaja süüdi.

Vandeadvokaat Kristjan Tuul ütles, et Eestis on paraku välja kujundatud erakordselt halb tava mõista süüdistatav hukka enne lõpliku kohtuotsuse jõustumist. "Ikka võimalikult tendentslikult, mille eesmärgiks vastaspoolest erakordse halva isiksuse maalimine. Tema maine porri tallamine. Avalikkuse mõjutamine," rääkis Tuul. Seejuures parafraseeris ta Viru ringkonnaprokuröri Marge Voogmad, kes oli öelnud, et selline teguviis võis olla aktsepteeritud eelmisel sajandil, tänasel päeval aga peaks olema sügavalt taunitud.