Politsei oli juhtunu kommenteerimisel üsna kidakeelne. "4. detsembril teatati politseile, et Tamsalus tekkis alkoholijoobes elukaaslaste vahel tüli, mille tagajärjel said mõlemad viga. Politseinikud andsid sündmuskohal kannatanutele esmaabi. Meedikud viisid naise ja mehe haiglasse. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses," on kirjas politsei pressiteates.