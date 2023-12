Erki Savisaar: "Soovin Vinni valla senisest suuremasse pilti tuua"

Kui Vinni vallas lahvatas sügisel võimukriis, spekuleeriti üsna mitme inimese nimega, kes võiks saada uueks vallavanemaks. Erki Savisaar, tuntud poliitiku Edgar Savisaare poeg, oli tõeline "must hobune", kui ta lavale kutsuti. Varasem seos tal vallaga puudus, kui mitte arvestada sellega, et tema isa oli Vinni valla aukodanik.

​Esimene emotsioon on teil nüüd Vinni vallast käes. Kas on juba selge, kust kuhu saab, et nime poolest on Vinni vald, aga vallamaja asub Pajustis jne?