Rakvere riigigümnaasium pretendeerib arhitektuuripreemiale

"Tänavused parimad arhitektuuriteosed ja eredaimad loojad näitavad selgelt, et globaalselt pitsitavate probleemide lahendamist tuleb alustada siitsamast," ütles maastikuarhitekt ja kultuurilehe Sirp arhitektuuritoimetaja Merle Karro-Kalberg. Tema sõnul saab vastused küsimusele, mis on ringmajandus maastikuarhitektuuris, kuidas vähendada ehitussektori väga suurt CO 2 jalajälge ning milline peab olema noorust ja loovust toetav haridusruum. Nomineeritud loojad pole nende teemadega tegelemisel sealjuures kriipsugi järele andnud ruumikunsti kvaliteedis. "Näeme, et arhitektuuriliselt mõtestatud kodu, kool, park ja pärand muudab maailma natuke paremaks paigaks igas mõõtkavas," ütles Karro-Kalberg tänavu preemiatele nomineeritud teoste kohta.