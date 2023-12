Fotod ja video ⟩ Pakasest hoolimata varitsevad veekogudel peidetud ohud

Kõige lollikindlam viis oma elu hoidmiseks on üldse mitte veekogudele minna. Seda eriti veel juhul, kui tiik või järv on tundmatu, sest igas veesilmas valitsevad varjatud ohud. Seda sai Kunda päästjate korraldatud jääohutuspäeval kogeda siinkirjutaja, kes ühel hetkel end jalgupidi veest avastas. Olgugi, et Aru karjääris on päästjad jää paksuseks mõõtnud kohati isegi 23 cm, siis mõni meeter eemal on paksu lumekihi all olukord halvem ja seal on jääkiht kõigest mõned sentimeetrid.