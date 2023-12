Tamsalus pussitamises osalenud mees on tapmise eest 13 aastat kinni istunud

Prokuratuuri väitel on kinni peetud mees, kes oli esmaspäeva õhtul osaline pussitamises Tamsalu linnas Sääsel. «Esmaspäeva õhtul toimus Tamsalus elukaaslaste vahel tüli, mille lahendamiseks kutsuti välja politsei. Tänaseks on kinni peetud konfliktis osalenud 49-aastane mees, kes sai ka ise vigastusi. Juhtunud sündmuste osas on alustatud kriminaalmenetlust ning täpsemad asjaolud on selgitamisel,» vastas Virumaa Teataja päringule Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Elle Karm.