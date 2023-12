Vaade: miks kaitstakse retsidiviste?

Minu kirjale vastati vähem kui kahe tunniga, aga seda väga konkreetset küsimust ei olnud vastaja justnagu märganudki. Ei saanud jaatavat ega eitavat vastust, isegi mitte lakoonilist «ei kommenteeri». Kogemuse põhjal tegime siis toimetuses järelduse, et küllap ikka on sama mees, sest muidu olnuks reaktsioon teine – me oleme seda teistsugust kogenud, kui oleme valedele jälgedele juhtunud.

Tegelikult me teadsime omadest (mitteametlikest) allikatest juba teisipäeval, et just Jevgeni Laugal oli see mees, kes oma umbes 30-aastase elukaaslasega noavõitlust pidas ja ise selles raskelt viga sai.