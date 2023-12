Kooli direktor Deili Matson kinnitas sündmuse toimumist, kuid ei avalikustanud üksikasju ega lööja nime, kuivõrd materjalid on edastatud politseile uurimiseks ja protsess on pooleli.

"Tõepoolest on põhjust kahtlustada, et meie koolis toimus novembris intsident töötaja ja õpilase vahel, mille puhul on võimalik, et töötaja kasutas õpilase suhtes vaimset või füüsilist vägivalda," lausus Matson. "Pöördusime kohe politsei poole palvega uurida, kas kahtlustustel on alus."