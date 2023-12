Tamsalus pussitamises osalenud mees võeti kaheks kuuks vahi alla

Esialgsete tõendite valguses otsustas Viru ringkonnaprokuratuur taotleda 49-aastase mehe vahistamist. Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja andis loa mees kaheks kuuks vahi alla võtta. Jutt käib Jevgeni Laugalist, kes on varem üle kümne korra kriminaalkuriteos süüdi mõistetud, sealhulgas tapmises ja vägistamises.

Prokurör Elle Karm rõhutas, et juhtumi uurimine on algusjärgus. Seetõttu pole tema sõnul veel võimalik öelda, mis Sääsel ühes korteris esmaspäeval täpselt juhtus. "Uurimise käigus tuvastatakse, mis asjaoludel elukaaslased tervisekahjustusi said, ning seejärel otsustatakse süüdistuse esitamine," lausus ta.