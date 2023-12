Pangakelmustega on sel aastal välja petetud ligi kolm miljonit eurot

Need kõik on võltsitud töötõendid, mida petturid oma usaldusväärsuse tõestamiseks petetavatele saatnud on.

Viimasel ajal on üha sagenenud juhtumid, kus netikelmid esitavad usaldusväärsuse suurendamiseks politseinike töötõendeid, mis on aga võltsitud. Pätid kasutavad erinevaid nimesid, näiteks Mihhail, Sergei, Anna. Politsei tuletab meelde, et kui keegi säärasel viisil inimese poole pöördub, tähendab see pettust.