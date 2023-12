Haljala vallavanem pälvis suure tunnustuse

Haljala vallavanem Anti Puusepp sõnas, et kaugtöö on muutunud normaalsuseks ja nii peab ka kohalik omavalitsus sellega kohanema. "Vallavanemana olen mitmeid ametikohti täites näinud, et lõpuks ei saa määravaks mitte palganumber, vaid paindlikkus, mida tööandja on valmis väärt spetsialistile pakkuma," ütles Puusepp.