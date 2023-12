Viinamarjakaupmehed müüvad õnne

Nii on ka näiteks Hispaanias, kus iga mari tuleb suhu pista ühe kellalöögi ajal, kui kell lööb keskööd, ja kõik kaksteist marja peavad viimase löögiga söödud saama. Lihtsam öelda kui teha. Lisaks on see komme toonud mitmel pool kaasa õnnetuid tagajärgi, kui marju on hoogsalt korraga suhu topitud.

Uusaastaööl süüakse mujalgi viinamarju nii palju, kui suudetakse, sest need marjad on külluse sümbol, ja mida enam neid süüa jaksatakse, seda rohkem rikkust võib uuelt aastalt oodata. Näiteks Peruus ja Mehhikos on laialt levinud uskumus, et kõige õigem on seda teha laua all, sest siis lööb lokkama ka armuelu. Itaallased on arvanud aga, et uusaastaöö viinamarju tuleks süüa, kandes punast aluspesu, mis tähistab viljakuse võimsust.