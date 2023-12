Juhtkiri: jõuluaja rõõm ja rõõmutus

Paari nädala pärast on jõulud ning kaupmehed lõikavad neilt ostupühadelt rõõmuga tulu. Poed on rahvast täis, ja kui vaadata pakiautomaatide juures kõrguvaid kastihunnikuid, siis tundub, et inimesed on jõulude lähenedes ikka päris arust ära läinud. Tekib küsimus, kas kõike seda kola, mida kokku ostetakse, ikka päriselt vaja on. Kui aasta jooksul püüab inimene kasinamalt läbi ajada ja tarbimist vähendada, siis jõulude ajal piirid kaovad.