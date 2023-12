Arvo Pärdi muusikamaja ehituse algus kinnitab, et on tarvis vaid piisavalt usku suurte unistuste teostumisse. Nii nagu maailmanimega helilooja lapsepõlves klassikalist muusikat kuulates Rakvere keskväljakul ümber valjuhääldiposti tiirutas ja muusikuks saamisest unistas, oli meil aastate eest unistus Arvo Pärdi elutöö jäädvustamisest linnaruumis: Pauluse kiriku kui Alar Kotli loomingu ja Arvo Pärdi muusika ühendamine Rakvere tuleviku maamärgis. Täna on see muutumas rahvusvahelise haardega reaalsuseks.