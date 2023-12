Tapa tüdruk joonistas konkursi parima aulipildi

Mis andis tõuke aule maalida? «Alguses oli Tapa muusika- ja kunstikooli teemaks suur loom. Ma võtsin sinna linde ka ja siis õpetaja pakkus, et äkki ma tahan seda konkursitööd teha. Õpetaja pakkus, et midagi huvitavat võiks see lind teha, näiteks vee all olla,» meenutas 11-aastane Hannah Vološtšenko.