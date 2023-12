Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala rõhutab, et jääle minnes peavad kaasas olema ohutusvahendid, seda ka siis, kui jää pakus on kümme sentimeetrit, sest ühe veekogu piires võivad jääolud palju varieeruda. "Mida kiirevoolulisem on veekogu, seda ebaühtlasem on jää," ütles Virkala.