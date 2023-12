KredExi korterelamute renoveerimistoetuse maht kasvas hüppeliselt

KredExi rekonstrueerimistoetuste projekti kogumaht on aastatel 2022–2027 366 miljonit eurot, mis jagatakse välja etappide kaupa. Toetusteks on kavandatud 330 miljonit ja renoveerimislaenudeks 36 miljonit eurot. KredExi renoveerimislaen on suunatud eelkõige maapiirkondade korteriühistutele, kes pangast laenu ei saa.