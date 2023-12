Mittetulundusühingu Tõrma Rallirada juhatuse liige ja rajameister Tarmo Toomingas ütles, et minema on tassitud mõned vaadid, mis asusid teele lähemal. "Jalajälgede põhjal võib eeldada, et peatuti autoga tee ääres ning võeti läheduses olnud vaadid," rääkis rajameister.