Tapa veetorn-depoo on pikemalt aega seisnud kasutuseta, lagunenud ja amortiseerunud. Novembri lõpus alustas Eesti Raudtee renoveerimistöödega, mis kestavad järgmise aasta aprillini. Probleemiks on aga ka see, et hoonel puudub funktsioon ja endiselt pole teada, kuidas hoonet renoveerimise järel kasutama hakatakse.