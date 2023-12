Nädala kaja: usundiõpetus koolidesse? Miks mitte!

Olen ristitud ja leeritatud, kuid aktiivselt kirikus ei käi. Ristimisest mul oma tolle ea iseärasuste tõttu mälestusi ei ole, leeris käisin aga üliõpilasena Tartus elades vabatahtlikult. Kirik oli kodu kõrval ja mul olid parasjagu need õhtud, kui leeritunnid toimusid, vabad. Otsustasin kohe, et kui asja sisu on mulle vastuvõtmatu, jätan pooleli.