Rakverest pärit Kaspar Eevald sihib Džomolungma tippu

Seni on maailma kõrgeima mäe tippu jõudnud vaid seitse eestlast. «Kui minul peaks õnnestuma see ja kõik läheb hästi, siis võiksin mina olla kaheksas,» ütles 34-aastane Kaspar Eevald. Et ettevõtmist tutvustada ja ka sponsorite tähelepanu äratada, korraldas mees sõu Tallinna teletornis, mille kohvikusse jõudmiseks kasutas ta lifti asemel treppi.