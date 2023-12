Nende seas, kes heategevuskontserdil laulsid, oli gümnaasiumi lõpuklassi õpilane Eliise-Marie Soll, kes musitseeris koos pisut noorema Kristjan Kraubneri ja õpetaja Abdul Turayga. Neiu esituses kõlasid Depeche Mode’i «Personal Jesus» ja The Beatlesi «Here, There and Everywhere».

Maakonnalehe küsimusele, kui palju ta ise Aafrikast teab, vastas Soll: «Mul ei ole väga palju kokkupuudet.» Kuuldes sõna Aafrika tuleb talle esimesena meelde soe ilm ja see, et seal elab väga palju inimesi, kellel on abi vaja. «Ja me võiksime neid rohkem aidata,» ütles Soll. «Ma arvan, et neil võiks olla parem haridus,» rääkis Tamsalu neiu. Tema hinnangul vajab aafriklane nii palju haridust, et ta suudaks teha tulevikus tarku ja kaalutletud otsuseid.