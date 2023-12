Vihavägise aastaring ehk Saunaministri tarkuseraamat

Saunaaastal saunaministriks kuulutatud Rein Siku südames on saunal aukoht. Tema sulest ilmunud saunaga seotud teostele «Vihaga, kuid vihata: Eesti rahva esimene sauna-aabits» ja «50 praktilist saunanippi + 3 erilist lisaks» hiljaaegu lisandunud «Sauna vägi» on ajaloolise ihu- ja hingepesuasutuse teema kinnitanud kirjamehe juhtteemaks. Ajakirjaniku ametisaladustele on Rein Sikk pühendanud kaks, ugrimugrile ja Virumaale kummalegi ühe teose.