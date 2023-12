Õnne Uus, kes tegeleb Peipsimaa pärimuskeskuses vanausuliste käsitöö õpetamisega ning on keskendunud ajaloolistele tekstiilitrükitehnikatele, on Rakveres Viru Käsitöö Salongis asetanud ühele aknale kaasaegsete värvidega ja lihtsama tehnikaga trükitud tekstiilid, teisele ajaloolises reservtrükis ja indigoga värvitud kangad.

«Reservtrükk on eriline seetõttu, et Kolkja külas, kus me asume, oli umbes 150 aastat tagasi kangatrükkimise töökoda, mis tegutses palju aastaid. Vahepeal oli pikk paus. Oleme selle taastanud, küll mitte samas majas, aga idee poolest. Püüame teha ajaloolist trükki,» rääkis Õnne Uus.