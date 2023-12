Ehitusplatsidelt ja kauplustest viiakse ära järjest rohkem asju

Möödunud kuul oli üks sissemurdmine ilma muukimisjälgedeta, mille tulemusena varastati äripinna kassast 200 eurot sularaha ja arvuteid. Objektil olid videokaamerad ning salvestuselt on näha, et isik sisenes peaukse kaudu, ilma seda muukimata ja pärast vargust oli uks lukku pandud. Vaatamata valvesüsteemi olemasolule, polnud see varguse õhtul aktiveeritud.