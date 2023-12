Trikipulgad tekitasid laadaleti ette ummiku

Trikivahendite valmistaja ja müüja Janell Randmaa tõdes, et puutus trikipulkadega esmalt kokku tsirkusekoolis. Huvitavad tähelepanu, täpsust ja koordinatsiooni arendavad pulgad on valmistatud peamiselt taaskasutatud materjalidest. Puupulgad on pärit näiteks vanalt võrevoodilt ja kummiosa kasutatud jalgratta sisekummilt. Kui võrevoodi pulkasid parasjagu võtta pole, seab Janell Randmaa sammud ehituspoodi ja ostab ümaraid liiste.