Kaidi Kivioja lõpetas Bahrainis põneva võistluse esikuuikus

"Võin oma stardiga väga rahule jääda. Ujumine oli suhteliselt suures grupis koos naistega, kellele olen varem kaotanud," avaldas Kivioja ja lisas, et näiteks Lahtis toimunud MM-il jäi ta neile alla ühe minutiga. "Tähendab, et juba ujumine läks seekord päris hästi," tõdes naistriatleet võistluse järel. Rattarajal oli sportlase enesetunne samuti päris hea ja sõitis koos kolme teise naisega, kes samamoodi on tavaliselt Kiviojast tugevamad olnud. "Seekord suutsin ka ise grupi ees tööd teha," jäi Kivioja rahule.