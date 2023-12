mahukas galerii ⟩ Nokaudid, rullis silm ja verised ninad suurel võitlusspordiüritusel

Üheksa matši jooksul sai tuhatkond saali kogunenud pealtvaatajat näha mitut nokauti. Vaatemängulistele võitlustele elati häälekalt kaasa. Ka 45 kuuekohalist VIP lauda olid välja müüdud. VIP pileti lunastanud võitlusspordihuvilised, kelle laud jäi poksiringi kõrvale, said lisaks põnevatele vastasseisudele tunda sportlaste soojenduskreemi lõhna. Võis juhtuda, et areeni ääres seisnud inimesed said koju kaasa sportlaste desoksüribonukleiinhapet ehk DNA-d.