Muinsuskaitseameti projektijuhi Peeter Maueri sõnul on muuseumide ja elamuskeskuste külastamine jätkuvalt üks populaarseimaid kultuuritarbimise viise Eestis ja maailmas. "Võrreldes eelmise aastaga ei ole muuseumide tuntuses olulisi muutusi. Jätkuvalt on tuntumad muuseumid Kumu ja ERM, mida teavad pooled Eesti elanikud, järgnevad Eesti Meremuuseum ja Eesti Loodusmuuseum. Elamuskeskustest on enim tuntud teaduskeskus AHHAA ja Tallinna Teletorn," ütles Mauer.