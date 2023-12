Karistuse lõpuni kandnud retsidivisti käitumist ei kontrolli pärast vabanemist keegi

Vanglateenistuse kriminaalhoolduse direktor Jako Salla räägib, et Eesti karistussüsteem on liikumas suunas, kus vang vabastatakse enne karistuse lõpuni kandmist, kuid ta peab läbima avavangla ning viibima kriminaalhooldaja järelevalve all.

Foto: Kristjan Teedema