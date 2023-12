Elna Kaasik vaatab aastanäitusel tulevikku ja näitab stuudiot

Elna Kaasik rääkis, et näituseks valmis tal kaks 2 x 2 meetri suurust taftingtehnikas vaipa pealkirjaga «Metsamaastik», mida eksponeeritakse näituseruumi põrandal. ««Metsamaastik» on uue disaini esimesed vaibad, mis näitusele tegin. Üks on pehme roheline ja teine sinihall,» lausus kunstnik. Suured põrandavaibad on järg väiksematele, Saaremaa näituseks loodud seinavaipadele.