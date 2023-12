Pärdi nimi seab muusikamajale kõrged kvaliteedinõudmised

«Julgen arvata, et sellise lepingu sõlmimine oli minu idee, et asi oleks ametlikult fikseeritud,» meenutas Marko Torm. «Mäletan, et eelnevalt kohtusin ka Pärdi perekonnaga, kellega me seda teemat arutasime. Millestki sellisest, et Arvo Pärdile peaks nime kasutamise eest maksma, juttu ei olnud. Küll oli põgusalt juttu sellest, millist repertuaari võiks majas esitama hakata, kui see ükskord valmis saab. Jäi kokkulepe, et päris «õllelaule» seal esitama ei hakata, aga see kõik oli suusõnaline jutt.»