Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum tähistab 40. sünnipäeva konverentsiga

Rakvere Linnakodaniku Majamuuseumi 40. sünnipäevale pühendatud konverents toimub 14. detsembril majamuuseumis. Konverentsil osalemine on kutsetega, kuna ruum on väike ja kohtade arv on piiratud, kuid kõik huvilised saavad vaadata konverentsi otseülekannet algusega kell 11 või salvestust veebi vahendusel.