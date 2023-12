Seksuaalsest eneseväljendusest netiahistamiseni: soovimatuid nokupilte saadab nii segaduses teismeline kui ka tiirane poliitik

Endine ajakirjanik, praegune suhtekorraldaja, sisulooja ja blogija Dagmar Lamp, räppar Henry Kõrvits ehk Genka ja Rakvere juurtega sõnumiseadja Liisi Rohtung käsitlesid teemat oma taskuhäälingu saates "Mis värk nende dickpic‘idega on?", milles pakkusid "fenomenile" muuseas eestikeelseid nimetusi "penkupilt" ja "jörritõmmis". Dagmar Lamp on teemat lahanud pikemalt ka tunamullu Postimehe artiklis "Nokupildid on tänapäeva flirtimise vaat et lahutamatu osa".