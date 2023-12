WRC-s tööta jäänud rallimees sõidab laupäeval Lääne-Virumaal driftivõistlusel

Eestis elav Suninen ütles Virumaa Teatajale, et praeguse seisuga on 80 protsenti kindel, et ta on laupäeval stardis. "Üritus jõudis minuni läbi tuttavate, kes plaanivad samuti osaleda ja nii ma end kirja paningi," sõnas rallisõitja, tunnistades, et talvel driftimist on ta varem proovinud kõigest pooleteise päeva jagu.