Riigigümnaasium võttis kasutusele mitmeotstarbelised õpilaspiletid

Kõik sai alguse sellest, kui koos koolipidajaga loodi ohuolukorraks valmistumise plaan. "See on vajalik selleks, et teada, kuidas me tegutseme, kui juhtub midagi erakorralist. Tänapäeva maailmas peame igasugusteks juhtumiteks valmis olema. Kasvõi selleks, kui koolile tehakse pommiähvardus. Turvalisuse tagamise mõttes hoiame alates detsembrist uksed kinni, mis aitab vältida ohuvõimaluste teket koolis," rääkis Kangur.