Rakvere linnavalitsuse jõulupeole kulub 3000 eurot

Kui eraettevõte – pildil on üks OG Elektra pidudest – korraldab oma töötajatele suure peo, siis on see vaid omaniku asi, kui palju pidu maksab. Omavalitsused on aga avaliku sektori asutused ja seega on kõigil ka õigus teada, palju sealsetele töötajatele preemiat makstakse või kui suur on peo eelarve.

Foto: Vladislav Musakko