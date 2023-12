Saanisõitjad saavad oma teekonda üle põldude plaanida kaardirakenduses

Ettevõtmist on juba mitu aastat eest vedanud Artiston Grupp, kel on maakonna lõunaosas üle 1400 hektari teraviljapõlde. Artiston Grupi juhatuse liikme Margo Klaasmägi sõnul on rõõm näha, et tänavu on ettevõtmisega kaasa tulnud teisedki maakonna taimekasvatajad.