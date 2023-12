Kommentaar: usundiõpetus koolidesse? Ei

Õnneks on see soov esialgu ainult ideetasandil. Aga spekuleerime, miks selline mõte oli vaja välja käia ja kuidas selle teoks tegemisel hakkaks asi paistma. Kas kohustuslikus usundiõpetuses käsitletaks ainult kristluse ajalugu ja põhitõdesid? Kuidas Viilma suhtuks sellesse, kui ühe trimestri ajal õpitaks ainult islamitõdesid?

«Kui mõni erakond on väljendanud oma programmis toetust inimelu katkestamisele enne sündi (nt abort) või enne loomulikku surma (nt abistatud enesetapp või eutanaasia), siis on ka need seisukohad vastuolus Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute poolt sõnastatud ettepanekutega,» on peapiiskop öelnud 11. veebruaril 2023 portaalile Objektiiv.